Arroz com lentilhas e cebolas caramelizadas bem saboroso

1 - Em uma panela pequena acrescente o arroz e 1 1/2 de água fervente. Tempere com uma pitada de sal e leve para fogo baixo com a panela semitapada. Quando a água começar a secar, tampe e deixe finalizar o cozimento. Reserve.

2 - Em outra panela pequena, adicione a lentilha e cubra com 1 1/2 de água fervente. Tempere com sal e deixe cozinhar em fogo baixo até que fique al dente - uns 15 minutos são suficientes. Escorra e reserve.

3 - Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga com um pouco do azeite em fogo baixo. Coloque a cebola fatiada, tempere com sal e vá fritando até começar a dourar misturando às vezes. Aumente um pouco fogo e junte uma colher de sopa de água, para continuar a caramelizar a cebola até que esteja bem dourada. Acrescente mais um pouco de azeite e frite a cebola já caramelizada por alguns minutos. Retire do fogo e reserve.

4 - Nessa mesma frigideira, aqueça o restante do azeite e refogue o alho. Adicione o gengibre e mexa bem. Coloque 1/3 da cebola caramelizada, o arroz e a lentilha. Refogue por uns cinco minutos em fogo médio ou até que tudo esteja incorporado. Tempere com uma pitadinha de canela. Junte os tomates e a salsinha. Mexa bem. Sirva com o restante da cebola reservada por cima.

