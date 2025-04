Arroz de bacalhau com camarões é receita de chef!

1 - Cozinhe o bacalhau em água fervente por 10 minutos. Reserve a água do cozimento.

2 - Tire a casca e sementes do pimentão da decoração e fatie em tiras finas.

3 - Cozinhe os floretes de brócolis no vapor e dê um banho gelado para parar o cozimento. Reserve.

4 - Selecione 6 tomates secos inteiros para decoração e pique o restante em 3 partes cada um.

5 - Separe em uma tigela as lascas mais bonitas do bacalhau para decoração.

6 - Frite os dois tipos de camarão e reserve.

7 - Quando terminar de fritar, coloque 1 copo de água na frigideira, raspe o fundo para pegar o gosto e coe esta água dentro da panela com a água do bacalhau. Mantenha aquecido.

8 - Em uma panela grande, coloque azeite e refogue a cebola e depois o alho.

9 - Adicione o arroz e cubra com a água do bacalhau. Após 5 minutos, junte os pimentões e a pimenta dedo-de-moça, além do tomate seco.

10 - Junte o bacalhau, os camarões pequenos e metade dos brócolis. Mexa.

11 - Regue com um fio de azeite e misture.

12 - Coloque a salsa e cebolinha e mexa. Acerte o sal.

13 - Vá regando o bacalhau conforme for secando, deixando-o molhadinho. Fica pronto rápido, de 15 a 20 minutos.

14 - Coloque o arroz no prato de servir e decore: coloque à volta os brócolis e os camarões maiores, o ovo partido ao meio, as tiras de pimentão, as lascas de bacalhau reservadas no centro, por cima do arroz e o tomate seco. Sirva imediatamente.

