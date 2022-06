Arroz gratinado superfácil

1 - Doure a cebola e o alho no óleo em uma panela média. Acrescente o caldo esfarelado. Adicione o pimentão, a azeitona e a abobrinha e refogue por dois minutos.

2 - Tire do fogo, misture o arroz cozido e espalhe tudo em travessa untada com manteiga. Cubra com o queijo e leve ao forno para gratinar.

