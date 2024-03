Bacalhau ao creme de mascarpone é receita de restaurante para arrasar na Páscoa

Molho branco

1 - Aqueça a manteiga em uma panela média e dissolva a farinha. Deixe cozinhar por uns 5 minutos (para tirar o gosto da farinha).

2 - Colocar o leite aos poucos, mexendo com um fouet, até engrossar.

Bacalhau

3 - Aqueça o azeite em uma panela média com o ramo de alecrim em baixíssima temperatura.

4 - Coloque o bacalhau nesse azeite e deixe por 8 minutos (não pode ferver nem fritar).

5 - Em outra panela média, misture o molho branco com o mascarpone. Mexa até dissolver e tempere com sal e pimenta.

6 - Em um refratário médio, coloque o creme mascarpone e organize o bacalhau por cima. Polvilhe o parmesão e leve ao forno até aquecer bem e gratinar (200 graus, mais ou menos 10 minutos.

Obs.: O processo de cozimento do bacalhau pode ser feito na véspera - no dia, só gratinar no forno. Finalize com a cebolete e sirva com brócolis e batata rösti.

