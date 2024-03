Bacalhau com molho de pimentão, receita especial de chef para a Páscoa

Molho de pimentão:

1 - Em uma panela média, doure alho e cebola com azeite. Adicione o pimentão, deixe refolgar e adicione 300ml de água quente. Cozinhe por 10 minutos e processe.

2 - Retorne para panela e deixe apurar. Tempere com sal e pimenta. Corrija a acidez com uma colher de manteiga e mexa bem. Reserve.

Bacalhau:

3 - Em uma frigideira média quente, coloque um pouco de óleo, manteiga, o alho, tomilho e 2 azeitonas. Doure o bacalhau com a pele para baixo, regando com a manteiga da frigideira. Doure todos os lados do peixe.

4 - Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 8 a 10 min se necessário.

5 - Na mesma frigideira, retire todo o excesso de gordura e coloque os legumes já cortados e cozidos. Deixe dourar e tempere com sal e pimenta a gosto. Sirva o bacalhau sobre os legumes e cubra com o molho.

