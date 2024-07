Baked potato: batata assada recheada com catupiry, cheddar e bacon

1 - Doure o bacon como preferir e escorra em papel-toalha. Reserve.

2 - Cozinhe as batatas com casca em uma panela grande com água salgada. Reserve e espere esfriar.

3 - Corte as batatas ao meio e remova parte da polpa.

4 - Pré-aqueça o forno a 250ºC.

5 - Em uma vasilha média, misture o purê, o catupiry cheddar, a cebolinha, a manteiga, sal, pimenta e a páprica.

6 - Recheie as metades das batatas com o purê e salpique parmesão por cima. Leve ao forno até dourar.

7 - Antes de servir, salpique o bacon por cima.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Batata recheada é uma ótima opção para o jantar

Aproveite o fim de semana com esta batata recheada

Batata recheada com bacon, requeijão e parmesão para uma refeição de arrasar!