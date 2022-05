Barquinhas de batatas recheadas com bacon, cream cheese e parmesão na air fryer

1 - Cozinhe as batatas com a casca na panela de pressão - se for na elétrica, leve-as à panela com 1 xícara de água, feche e programe em qualquer função de cozimento com tempo de 10 minutos. Retire, corte-as ao meio e cubra-as com cream cheese, parmesão e o bacon.

2 - Disponha as batatas na air fryer, uma ao lado da outra, e programe em 200ºC por cerca de 8 à 10 minutos, até estar bem gratinada.

Dica:

Altere os recheios e coberturas a gosto!

