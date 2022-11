Batata recheada com presunto e queijo na Airfryer

1 - Escove bem as batatas com uma escova de legumes. Não descasque;

2 - Coloque as batatas na cesta da Airfryer. Ligue o aparelho com o tempo de 40 minutos, na temperatura de 180ºC.

3 - Prepare o recheio. Pique o presunto em cubos, rale o queijo e pique o endro. Numa tigela, coloque os ingredientes preparados e adicione sal, pimenta, molho de pimenta e maionese.

4 - Assim que as batatas estiverem prontas, retire da Airfryer com cuidado e corte ao meio no sentido do comprimento. Faça buracos nas batatas utilizando uma colher de chá, amasse a batata retirada e misture no recheio. Coloque o recheio nas batatas ocas.

5 - Coloque as batatas recheadas na cesta da Airfryer. Ligue o aparelho com o tempo de 5 minutos, na temperatura de 180ºC.

6 - Sirva as batatas quentes.