Batata frita crocante caseira deliciosa

1 - Lave as batatas, descasque-as e corte-as em tiras. Leve ao congelador em uma assadeira por 10 minutos.

2 - Retire do congelador e seque-as com um pano ou papel.

3 - Passe as batatas na farinha.

4 - Em uma panela média, aqueça óleo e frite as batatas em fogo médio até dourarem. Disponha sobre papel toalha para tirar o excesso de gordura e reserve em local aquecido. Sirva polvilhado com sal a gosto e acompanhado do molho de sua preferência.

