Batata hasselback com geleia de maracujá e pimenta

1 - Escolha batatas de tamanho pequeno à medio, lave-as muito bem em água corrente e cozinhe com uma pitada de sal em uma panela com água até estarem cozidas, mas firmes.

2 - Faça pequenos cortes horizontais sem partir a batata completamente e, com o auxílio da ponta de uma faca, vá intercalando as fatias de linguiça entre as camadas. Pincele com azeite, salpique o alecrim e leve ao forno a 180ºC com dourador ligado por aproximadamente 15 minutos.

3 - Retire do forno e espalhe uma porção de geleia sobre as batatas. Decore com alecrim fresco e sirva quente.

