Batata recheada com strogonoff de carne muito saborosa

1 - Regue as batatas com o azeite e espalhe bem por toda a casca. Embrulhe cada uma com papel-alumínio e distribua em uma assadeira. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 45 minutos ou até ficarem cozidas. Reserve.

Recheio

2 - Em uma tigela, misture a carne com a pimenta.

3 - Em uma frigideira grande, derreta 2 colheres (sopa) de manteiga, e doure a carne aos poucos, em fogo alto, para não juntar água.

4 - Tire a carne e coloque a manteiga restante para refogar a cebola. Volte a carne, acrescente o caldo e a água fervente e misture bem até dissolver.

5 - Despeje o conhaque, espere esquentar e incline levemente a frigideira para que o conhaque flambe. Aguarde acabar a chama, junte os champignons, os tomates, o ketchup e a mostarda e mexa bem.

6 - Baixe o fogo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente cinco minutos. Desligue o fogo e incorpore delicadamente o creme de leite. Reserve.

Montagem

7 - Abra as batatas formando uma cavidade e coloque o recheio. Sirva.

Dica

- Se desejar, sirva com batata-palha ou queijo parmesão ralado - pode gratinar se quiser.

- Caso preferir, pule a etapa de flambar e siga todos os outros passos normalmente, pois isso não influenciará na textura nem aparência do seu strogonoff.

