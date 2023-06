Batatas assadas com maionese

1 - Lave e corte ao meio as batatas. Cubra com o óleo e o azeite. Tempere com sal e pimenta.

2 - Disponha-as em uma assadeira média com a parte cortada virada para baixo. Junte os dentes de alho, inteiros e descascados.

3 - Leve ao forno pré-aquecido em temperatura média. Quando as batatas estiverem douradas, vire e deixe dourar novamente. Sirva as batatas com maionese e ervas.

