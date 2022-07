Beliscão de goiabada delicioso

1 - Em uma vasilha, misture o açúcar e o fermento, e deixe o fermento se desmanchar.

2 - Junte o leite e a gordura e vá mexendo com as mãos.

3 - Adicione, aos poucos, a farinha, até que a massa desgrude das mãos.

4 - Abra a massa, corte em círculos com um copo, recheie com uma tira de goiabada, dobre as bordas, sele com a clara e pincele com a gema.

5 - Distribua em uma assadeira média sem untar e leve ao forno quente em temperatura média até assar. Ainda quente, passe em uma mistura de açúcar e canela.

