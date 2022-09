Berinjela à parmegiana para arrasar corações!

1 - Corte as berinjelas em fatias no sentido do comprimento e tempere com sal.

2 - Passe-as em farinha de trigo, ovo e farinha de rosca,.

3 - Frite em imersão em óleo bem quente e reserve.

4 - Forre um refratário médio com o molho e distribua as berinjelas.

5 - Finalize com o queijo e leve ao forno pré-aquecido para gratinar.

6 - Sirva.

