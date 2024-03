Berinjela assada com missô é prática e deliciosa!

1 - Pré-aqueça o forno a 180°C e cubra uma assadeira média com papel-manteiga.

2 - Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento e marque delicadamente linhas diagonais nas polpas.

3 - Pincele com azeite os dois lados das berinjelas e disponha na assadeira. Asse por cerca de 20 minutos, até que a polpa fique macia.

4 - Em uma tigela média, misture o missô, o melado, o óleo de gergelim e o vinagre até obter um molho homogêneo.

5 - Passe o molho nas berinjelas assadas e volte ao forno por mais 5 minutos até que fiquem douradas.

6 - Finalize com gergelim e cebolinha, se quiser.

