Berinjela gratinada com cobertura de leite de coco e muçarela

Berinjelas

1 - Corte as berinjelas no sentido do comprimento, mantendo uma certa espessura. Faça furos com uma faca. Distribua em uma assadeira grande forrada com papel manteiga.

2 - Amasse as sementes de cominho, coentro, pimenta e mostarda, o alho e a hortelã. Misture com o azeite e o sal. Passe nas berinjelas. Regue com um pouco de azeite, se quiser.

Molho de leite de coco

3 - Em uma frigideira média, derreta a manteiga e refogue a cebola. Frite a pimenta.

4 - Acrescente a farinha, o caldo e o leite. Deixe reduzir. Junte a salsa e misture. Reduza um pouco e corrija o sal.

Molho de tomate

5 - Aqueça um pouco de azeite em uma frigideira média e refogue rapidamente o alho. Acrescente os tomates e regule o sal. Deixe reduzir um pouco.

Montagem

6 - Cubra as berinjelas com o molho de tomate e o creme de leite de coco.

7 - Rale a muçarela e salpique salsa.

8 - Leve ao forno para gratinar, pré-aquecido a 220 ºC por 30 minutos ou até que fiquem douradas. Retire e reserve.

Finalização

9 - Retire e coloque em um prato, acompanhado de um pouco de molho de tomate. Esprema um pouco de limão sobre a berinjela e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Que tal aprender a fazer tortinhas de berinjela com pimentão?

Experimente esta maravilhosa berinjela grelhada com queijo!

Caponata de berinjela no forno é uma receita fácil, prática e saudável