Berinjela recheada com carne moída é prática e deliciosa!

1 - Polvilhe com sal e óleo as berinjelas cortadas ao meio no sentido do comprimento e leve ao forno por 18 minutos, para assar em uma assadeira até que polpa fique macia. Tire do forno e cuidadosamente remova a polpa com uma colher.

2 - Aqueça o óleo em uma frigideira e frite a cebola, depois a polpa da berinjela, a carne, o tomate e o orégano. Quando a carne estiver cozida e dourada, retire do fogo, adicione o queijo e recheie a berinjela. Cubra com a muçarela e o queijo ralado e leve ao forno a 200°C até gratinar.

