Berinjela recheada com queijo emmental

1 - Use uma colher de manteiga para passar nas berinjelas, salpique-as com sal e leve-as ao forno pré-aquecido por 18 minutos, ou até que a polpa fique macia. Retire-as do forno, corte-as ao meio e remova as polpas com uma colher. Reserve.

2 - Em uma frigideira médica, aqueça manteiga e frite a cebola, a polpa da berinjela, a carne e o tomate. Quando a carne dourar, tire do fogo e adicione o queijo e a pimenta.

3 - Use a mistura para rechear as berinjelas e leve-as ao forno pré-aquecido a 200ºC para gratinar. Sirva quente.

