Biscoito chocogatos é uma receita prática e divertida para fazer com as crianças

1 - Em papel manteiga, desenhe uma carinha de gato, recorte e reserve.

2 - Em uma tigela média, misture a margarina, o açúcar e a gema até obter um creme.

3 - À parte, em outra tigela grande, incorpore a farinha, o chocolate em pó, o sal, o fermento, o bicarbonato e a canela até formar uma massa homogênea.

4 - Abra a massa com 1,5 cm de espessura, coloque o molde de gato por cima e com aponta de uma faca recorte a massa. Repita a operação até finalizar toda a massa.

5 - Com um palito ou as pontas de um garfo, pressione as laterais da massa para formar os bigodes.

6 - Com a ponta do dedo pressione a massa marcando o local dos olhe e nariz.

7 - Disponha os biscoitos em uma assadeira média e leve para assar em forno previamente aquecido a 180ºC, por 20 minutos ou até que estejam firmes.

8 - Retire do forno, coloque confeitos de chocolate nos lugares dos olhos e nariz. Deixe esfriar bem e guarde em recipiente tampado.

