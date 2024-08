Bolinho de feijoada recheado com bacon e couve à mineira

1 - Lave em água corrente os ingredientes salgados (as carnes da feijoada). Em uma tigela grande, deixe-os - com exceção da calabresa e do bacon - de molho na água por 12h. Escorra e reserve.

2 - Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e frite as carnes até começarem a dourar.

3 - Pique a cebola e refogue por três minutos.

4 - Amasse a cabeça de alho e adicione à panela, refogando por mais 1 minuto.

5 - Junte o louro, o feijão, a água fervendo sem ultrapassar o limite da panela, sal e pimenta. Feche a panela e, depois de pegar pressão, diminua o fogo para o mínimo e conte 25 minutos. Desligue o fogo, deixe a pressão sair naturalmente e reserve.

Recheio

6 - Pique o bacon em cubos pequenos. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite-o até começar a dourar.

7 - Pique o alho, junte ao bacon e frite por mais 1 minutos.

8 - Fatie a couve bem fina e coloque na frigideira. Acerte o sal e refogue até a couve começar a murchar. Desligue o fogo e espere esfriar por completo.

Montagem

9 - Bata a feijoada, dispensando o pé, no liquidificador, até obter um creme homogêneo.

10 - Transfira para uma panela, junte a farinha de mandioca, mexa bem com um batedor de arame e cozinhe em fogo baixo até engrossar. Desligue o fogo, junte a salsa e espere esfriar totalmente.

11 - Faça bolinhas com a massa. Use o dedão para fazer uma cavidade e rechear com uma parte de couve e uma parte de bacon picado frito. Boleie os bolinhos e reserve.

12 - Aqueça óleo suficiente para fritar em imersão em fogo médio. Passe os bolinhos na farinha de trigo, no ovo batido e na farinha de rosca. Frite e escorra em papel-toalha. Sirva com pimenta.

