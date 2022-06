Bolinho salgado de milho e coco recheado com queijo

1 - No liquidificador, bata o milho e o leite de coco por 2 minutos. Reserve.

2 - Em uma panela média, aqueça a manteiga e refogue a cebola e o alho. Adicione o caldo de galinha, o sal e o milho batido. Misture bem até levantar fervura.

3 - Quando começar a ferver, abaixe o fogo e adicione a farinha e o coco ralado. Misture sem parar por uns cinco minutos, até que a massa desgrude do fundo da panela e fique homogênea.

4 - Transfira para uma superfície lisa para amornar um pouco. Sove por dois minutos para que fique lisa.

5 - Pegue uma porção de massa, abra, coloque um cubo da muçarela no meio e faça uma bolinha. Repita até acabar a massa.

6 - Para empanar, passe os bolinhos no ovo com água e no coco ralado.

7 - Leve para fritar no óleo quente, em fogo médio, até dourar.

8 - Escorra em um prato com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva.

