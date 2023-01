Bolo baba de moça com nozes da Beca Milano

1. Em uma batedeira, bata os ovos até dobrar de volume, acrescente o açúcar e deixe bater até obter uma massa homogênea. Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha de trigo e o fermento;

2. Asse em forno preaquecido a 180º graus, em forma redonda de 20 cm de diâmetro, por aproximadamente 35 minutos, ou divida a massa em três formas de 17 cm de diâmetro e asse por aproximadamente 15-20 minutos. Retire do forno e reserve até que esfrie;

Baba de Moça

3. Em uma panela, misture o leite condensado, o leite de coco e as gemas e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Retire do fogo e deixe esfriar.

Praliné de Nozes

4. Em uma panela, misture o açúcar, água e a glucose. Leve ao fogo e cozinhe até chegar na cor âmbar (150º graus aproximadamente). Retire do fogo, acrescente as nozes e misture bem. Rapidamente verta essa mistura sobre um tapete de teflon ou silicone e espalhe bem Espere resfriar por completo e triture o Praliné até obter pedaços pequenos (não deixar como uma farofa). Reserve.

Ganache de Chocolate Branco

5. Em um recipiente, derreta o Chocolate Branco GAROTO no micro-ondas em ciclos de 30 em 30 segundos, mexendo a cada intervalo, até estar completamente derretido. Adiciona o creme de leite, misture bem e reserve.

Decoração

6. Comece montando o bolo com as Massas já resfriadas, colocando uma camada de Baba de Moça sobre elas e, no centro, um pouco do Praliné de Nozes. Espatule o bolo com a Ganache de Chocolate Branco reservada e reserve.

7. Em uma panela, misture a água, o açúcar e as tiras de coco. Mexa em fogo médio-alto até as tiras cozinharem um pouco na calda. Com uma peneira, retire-as da calda, escorra-as e reserve até que esfriem por completo para utilizar.

8. Por fim, comece a colar as tiras de coco na lateral e topo do bolo, aderindo-as na Ganache, até completar todo o bolo. Sirva.