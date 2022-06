Bolo cuca de laranja tradicional superfácil

1 - Pré-aqueça o forno a 180C.

2 - Em uma tigela, prepare a mistura para bolo com o suco, os ovos e o coco ralado. Bata até obter uma textura homogênea.

3 - Unte uma forma redonda média. Coloque a massa na forma e leve o bolo para assar por 30 minutos.

4 - Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura, amassando com um garfo ou com a ponta dos dedos, fazendo a manteiga incorporar com a farinha e o açúcar até obter uma textura de farofa, com alguns pedaços maiores.

5 - Depois dos 30 minutos, abra o forno, retire o bolo com cuidado e cubra com a cobertura de farofa. Volte ao forno e asse por mais 20 minutos ou até a superfície dourar e o bolo estar firme e passar no teste do palito.

