Bolo de cenoura com castanha-do-Pará, brigadeiro e nibs de cacau

Bolo de cenoura

1 - No liquidificador, bata as cenouras, a margarina, o óleo, os ovos e o açúcar até obter uma mistura lisa.

2 - Transfira para uma tigela média e adicione as farinhas. Misture bem com um batedor de arame.

3 - Incorpore o fermento.

4 - Coloque em uma assadeira média untada com formato estilo “piscina” e leve ao forno pré-aquecido a 170°C por 30 minutos ou até que, ao espetar um palito, saia limpo.

5 - Deixe esfriar, desenforme e reserve.

Brigadeiro

6 - Em uma panela média, misture o leite condensado, o creme de leite, os chocolates e a margarina. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar por 20 minutos ou até desgrudar do fundo da panela.

7 - Retire do fogo, coloque metade do brigadeiro no bolo e reserve.

8 - Leve o restante do brigadeiro para gelar por 1 hora ou até que fique firme.

9 - Enrole o brigadeiro gelado e passe nos nibs de cacau.

10 - Distribua no topo do bolo e sirva.

