Bolo de fubá com chocolate para comer bem quentinho

1 - No liquidificador, bara os ovos, o óleo e o leite até obter um creme.

2 - Em um recipiente médio, adicione a farinha, o fubá e o fermento. Misture com batedor de arame.

3 - Incorpore o creme do liquidificador aos ingredientes secos.

4 - Transfira a massa para uma assadeira redonda com furo central (23 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo.

5 - Destaque os quadradinhos de chocolate e espalhe-os sobre o bolo, afundando-os levemente com uma faca.

6 - Asse em forno médio (180°C), pré-aquecido, por uns 40 minutos.

7 - Sirva ainda quente.

