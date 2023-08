Bolo de limão simples, fofinho e saboroso que derrete na boca

1 - Separando os ingredientes, o "mise en place".

2 - Leve à batedeira a manteiga em ponto pomada - é aquele em que ela não está derretida mas também não está firme, fica mais cremosa - o açúcar refinado, as raspas do limão e bata até obter um creme esbranquiçado.

2 - Adicione as gemas e bata novamente.

3 - Coloque a farinha, o fermento, o sal e o leite. Bata apenas para misturar. Reserve.

4 - Em outra tigela média, coloque as claras e bata até chegar em ponto de neve.

5 - Misture suavemente uma parte das claras com a massa do bolo, de baixo para cima, com uma espátula. Junte o restante e continue mexendo delicadamente para que as claras não percam o ar.

6 - Em uma forma média untada, transfira a massa e leve para assar em forno pré-aquecido médio. O tempo vai variar de acordo com o forno, mas o ideal é que ele enfie o palitinho e, quando sair limpo, é porque está assado.

7 - Desenforme e finalize com raspas de limão ou com uma calda de sua preferência.

