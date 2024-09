Bolo de rolo delicioso com recheio de goiabada

Massa

1 - Bata bem em uma tigela média o açúcar e a manteiga. Junte as gemas, uma a uma.

2 - Acrescente a farinha peneirada, uma pitada de sal e mexa delicadamente.

3 - Bata as claras em neve e incorpore na massa. Divida-a em cinco partes iguais.

4 - Acomode cada uma das massas em assadeiras retangulares 20x30 rasas, untadas com bastante manteiga e polvilhadas com farinha.

5 - Leve ao forno médio pré-aquecido a 180°C por 6 a 8 minutos a cada fornada.

Recheio e montagem

6 - Desenforme a massa de uma das formas, virando a assadeira em toalha polvilhada com açúcar.

7 - Recheie com a goiabada derretida e enrole rapidamente, com auxílio da própria toalha.

8 - Repita o processo até a última camada.

9 - Coloque o bolo no prato que for servir e polvilhe com açúcar.

Dica

10 - Corte o bolo um dia depois de pronto para deixá-lo ainda mais firme e não quebrar.

