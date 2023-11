Bolo de rolo zero açúcar

Massa

1 - Bata as claras em neve na batedeira. Reserve.

2 - Bata na batedeira a margarina e o xilitol até que fique claro.

3 - Adicione as gemas e bata mais um pouco.

4 - Coloque a farinha e continue batendo.

5 - Acrescente as claras e misture delicadamente.

6 - Unte 4 formas retangulares de 30cmx45cm e forre-as com papel-manteiga. Divida a massa nas assadeiras e espalhe com uma espátula até que fiquem bem finas.

7 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, sem deixar corar ou por aproximadamente 5 minutos. Tire do forno e deixe esfriar.

Recheio

8 - Em uma panela média, derreta a goiabada e a água ao fogo misturando sempre. Retire e deixe esfriar.

Montagem

9 - Desenforme a massa sobre uma folha de papel-manteiga.

10 - Espalhe a goiabada sobre a primeira camada e enrole cuidadosamente para não quebrar. À medida que for terminando, una a massa com a segunda parte e repita o procedimento até finalizar. Decore com leite em pó, corte e sirva.

Rendimento: 17 porções de 60g.

