Bolo Red Velvet, um clássico para você fazer em casa!

Massa

1 - Em um recipiente médio, misture o leite com o suco de limão. Reserve até talhar.

2 - Em uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até ter uma mistura esbranquiçada.

3 - Com a batedeira ligada, junte os ovos, um a um. Acrescente a baunilha e bata mais.

4 - Em um recipiente, peneire a farinha, o chocolate e o fermento.

5 - Com a batedeira ligada em velocidade baixa, vá intercalando a adição do leite com o limão e dos ingredientes secos peneirados.

6 - Coloque o corante e misture bem. A cor da massa deve ficar bem vermelha - se precisar, adicione mais corante.

7 - Despeje a mistura em três formas redondas (20 cm de diâmetro) forrada com papel- manteiga no fundo e laterais e leve para assar em forno médio (180°C) pré-aquecido, por aproximadamente 50 minutos.

Recheio e cobertura

8 - Em uma batedeira, bata o cream cheese com a manteiga até ficar um creme bem liso.

9 - Adicione baunilha e bata mais.

10 - Adicione o açúcar e bata bem. Deixe na geladeira.

Montagem

11 - Com a massa já fria, corte-a no sentido horizontal em 3 partes.

12 - Use a própria forma que assou o bolo para fazer a montagem. Coloque uma das partes da massa e uma camada de recheio. Empilhe a outra massa e mais um pouco de recheio, finalizando com a última massa. Leve ao freezer por 1 hora.

13 - Desenforme e cubra com a cobertura. Use os próprios farelos do bolo e frutas vermelhas para a decoração.

