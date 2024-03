Brigadeiro ao leite com avelãs cristalizadas é sugestão de chef para rechear ovo de Páscoa

1 - Coloque o açúcar refinado, a água e as avelãs em uma panela média em fogo de médio para alto. Misture até as avelãs cristalizarem.

2 - Continue no fogo e elas vão começar a caramelizar. Transfira para um recipiente e salpique os 25g de açúcar refinado por cima. Reserve.

3 - Misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e o cacau em pó em uma panela média.

4 - Leve ao fogo médio, mexendo sempre até o ponto de brigadeiro mole.

5 - Coloque em um recipiente e reserve com um plástico em contato com a superfície, para não criar aquela casquinha em cima.

6 - Quando for rechear os ovos de Páscoa, misture as avelãs cristalizadas com o brigadeiro ao leite.

