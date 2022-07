Brigadeiro de milho de latinha com goiabada cascão

1 - Bata o milho com o leite condensado no liquidificador. Coe e tire todo o bagaço.

2 - Leve uma panela média com a manteiga e o milho batido. Cozinhe em fogo baixo/médio, misturando sempre até que comece a desgrudar do fundo da panela.

3 - Transfira para um prato e deixe esfriar.

4 - Com a mão untada de óleo, pegue porções do brigadeiro com uma colher, faça uma caminha para a goiabada cascão, enrole e passe no açúcar refinado.

