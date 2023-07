Bubble tea: faça em casa esta bebida deliciosa com sagu e doce de leite

1 - Em uma tigela, misture a água fervente e o chocolate em pó. Acrescente o sagu e reserve por 1 hora.

2 - Bata no liquidificador o leite e o doce de leite. Transfira para um copo alto e coloque as bolinhas já hidratadas do sagu. Sirva.

