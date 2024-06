Cachorro quente com creme de queijo gratinado

1 - Em uma panela média, ferva água suficiente para cobrir as salsichas. Desligue o fogo, coloque as salsichas e tampe por 8 minutos.

Creme de queijo

2 - No processador, bata o cream cheese com o alho, a cebolinha e 2/3 do queijo parmesão até que fique homogêneo.

3 - Passe o creme nas laterais do pão, e acomode a salsicha.

4 - Por cima da salsicha, passe uma camada generosa do creme e finalize com o parmesão. Leve ao forno médio para os queijos derreterem e gratinarem (ou use o maçarico para finalizar).

5 - Finalize com batata e sirva.

