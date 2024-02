Hot dog no pão de alho com cebola caramelizada

1 - Prepare as salsichas seguindo as recomendações da embalagem e reserve.

2 - Aqueça a manteiga em uma panela média e refogue a cebola.

3 - Misture o açúcar e o molho inglês. Deixe até ficar totalmente caramelizada.

4 - Tempere com sal e pimenta. Reserve.

5 - Coloque os pães de alho em uma assadeira média com um espaço entre cada um.

6 - Com uma faca de serra, faça um corte longitudinal na parte superior dos pães, de uma extremidade à outra, sem separar as metades.

7 - Corte as salsichas ao meio, no sentido longitudinal (de uma extremidade a outra), separando as metades.

8 - Distribua a cebola sobre a salsicha em cada pão.

9 - E, por cima, o queijo muçarela.

10 - Asse em forno pré-aquecido a 180ºC por cerca de 10-15 minutos, até dourar.

11 - Retire do forno e sirva imediatamente.

Observações

12 - O tempo de preparo pode variar conforme a potência do equipamento.

13 - Caso prefira mais apimentado, pode-se utilizar o pão de alho picante.

