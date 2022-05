Caesar salad é um delicioso clássico e pode ser feito em casa!

1 - Tempere a gosto e grelhe o frango.

2 - Para o molho, em uma tigela, misture a gema com a mostarda, o limão e a pimenta. Vá colocando o óleo devagar, batendo bem com um batedor de arame e emulsionando a mistura até obter um molho cremoso.

3 - Adicione metade do parmesão ralado e acerte o sal.

4 - Misture a alface com o molho, o frango e os croutons e finalize com o restante do parmesão. Sirva.

