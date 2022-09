Caldo de linguiça calabresa e bacon

1 - Em uma panela grande, fogo médio, cozinhe as batatas com a água e o caldo de legumes. Deixe esfriar.

2 - Bata metade das batatas com um pouco da água do cozimento no liquidificador até obter um creme.

3 - Em outra panela média, em fogo médio, aqueça duas colheres de sobremesa rasas de banha e frite a linguiça e o bacon em cubos até dourar.

4- Junte a cebola, o alho e deixe dourar a cebola.

5 - Adicione as batatas em pedaços com o caldo do cozimento e a batata batida, a couve, sal, pimenta, cheiro-verde e cozinhe por uns quatro minutos ou até a couve ficar a seu gosto.

