Canjica fit vegana com água-de-coco

1 - Deixe a canjica de molho em água por 8 horas.

2 - Escorra, leve a uma panela média para cozinhar com a água-de-coco, a canela em pau e uma colher do adoçante, em fogo baixo até ficar macia, misturando para não grudar no fundo.

3 - Adicione o restante do adoçante, o leite de coco e o coco ralado. Ferva por mais 5 minutos. Tampe e deixe esfriar.

4 - Sirva gelada em taças individuais decoradas com canela em pó.

Informação nutricional por porção:

Calorias: 215 kcal

Carboidratos: 43.5g

Proteínas: 4g

Gorduras: 3.1g

