Canjica ou curau de milho com chocolate e leite condensado

1 - No liquidificador, bata o milho com a água. Coe com uma peneira e reserve.

2 - Em uma panela média, misture o milho batido, o leite e, a manteiga. Cozinhe em fogo médio misturando sempre, até ter um creme grosso.

3 - Acrescente o leite condensado e deixe por mais 5 minutos.

4 - Com uma concha, distribua em taças individuais e leve para a geladeira.

5 - Derreta o chocolate, despeje sobre os recipientes e volte à geladeira por 5 minutos até endurecer. Sirva.

