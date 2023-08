Caponata especial fácil

1 - Adicione metade do azeite em uma panela grande antiaderente e refogue a berinjela até amaciar.

2 - Junte o alho, a cebola, os pimentões e o sal e deixe amaciar.

3 - Tire do fogo, misture o restante do azeite, o vinagre, as uvas-passas, as alcaparras, as azeitonas e o orégano. Deixe esfriar e sirva com torradas.

Dica

Pegue 1 filão de pão italiano médio (400g), corte rodelas e leve para uma assadeira. Pincele com azeite a gosto e leve ao forno médio (180℃), pré-aquecido por cerca de 15 minutos ou até dourar. Sirva com a caponata.

Calorias: 146 a porção

