Carbonara rossa, com tomate combina dois pratos italianos lendários, carbonara e amatriciana

1 - Ferva bastante água em uma panela grande e coloque sal.

2 - Doure o bacon em uma frigideira antiaderente por alguns minutos em fogo baixo.

3 - Adicione a passata, tempere com sal e pimenta e cozinhe por 7 minutos tampado. Desligue.

4 - Rale o queijo.

5 - Misture as gemas com o pecorino ralado para obter um creme.

6 - Cozinhe o espaguete “al dente”, escorra, despeje na panela com o molho, vire para temperar bem e misture o creme de gemas e o pecorino. Ajuste a consistência com um pouco de água do cozimento do macarrão.

7 - Sirva com uma pitada de pimenta e queijo pecorino ralado.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer um espaguete à carbonara ao estilo MasterChef

Macarrão à carbonara

Espaguete à carbonara é um clássico delicioso e fica pronto rapidinho