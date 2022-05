Carne de onça é irresistível e uma ótima opção de petisco

1 - Em um recipiente, com uma colher, misture bem a carne, a cebola, o azeite (usado para dar a consistência) e a mostarda amarela. Tempere com a páprica, o sal e a pimenta do reino a gosto. Deixe descansar por 5 minutos, finalize com cebolinha picada e sirva com pedaços de broa e mostarda escura.

Dica:

Você pode servir a carne de onça em cima dos pedaços de broa, ou se preferir, pode servir a carne separadamente.



