Carpaccio de tender com laranja e sal do Himalaia

1 - Fatie o tender na espessura de 3 mm, e reserve.

2 - Coloque o suco de laranja em uma panela pequena, ligue em fogo brando e deixe reduzir por aproximadamente 5 minutos até caramelizar.

3 - Disponha o carpaccio aberto no prato, pincele com a redução, e finalize com sal do Himalaia e brotos.

