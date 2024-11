Cebola empanada, a Blooming Onion, na air fryer, com molho especial

Dica

O tamanho da cebola pode determinar o número de cortes ou quão finas serão as pétalas. Cebolas menores podem ser cortadas em 12 partes. O ideal é que os pedaços tenham entre 0,75 e 1,25 cm de largura.

Cebola

1 - Corte cerca de 1,25 cm da ponta superior da cebola para fazer uma base reta. Descasque-a e apare a raiz, deixando-a lisa. Coloque-a com o lado plano para baixo e faça quatro cortes iguais, cerca de 2,5 cm abaixo da raiz (como as horas 12h, 3h, 6h e 9h no relógio). Corte cada segmento ao meio até obter 16 partes iguais.

2 - Leve a cebola ao micro-ondas por 30 a 45 segundos para amolecê-la levemente.

3 - Em uma tigela grande, misture 1 xícara de farinha, queijo, alho em pó, as pimentas, a páprica e 1 colher (chá) de sal. Em outra tigela, bata os ovos, o iogurte diluído na água, leite, fubá, 2 colheres (sopa) de farinha de trigo e 1 colher (chá) de sal.

4 - Coloque a cesta da air fryer sobre uma assadeira e unte-a generosamente com o spray de azeite.

5 - Passe a cebola na mistura de farinha, cobrindo bem entre as camadas. Retire o excesso e mergulhe-a na massa líquida, deixando escorrer. Volte para a mistura de farinha, cobrindo bem novamente.

6 - Coloque a cebola na cesta, abrindo suavemente as pétalas.

7 - Ajuste a air fryer a 180°C, por 30 minutos. Após o pré-aquecimento, borrife a cebola com azeite e coloque a cesta na prateleira inferior. Gire a cebola na metade do tempo e borrife mais azeite, se precisar.

Molho

8 - Misture todos os ingredientes. Ajuste o tempero, se necessário.

9 - Quando terminar de assar, deixe a cebola esfriar levemente antes de servir com o molho.

