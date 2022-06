Cheesecake de chocolate sem forno é superfácil!

Massa

1 - Em uma tigela, misture a manteiga com a bolacha triturada no processador. Amasse bem com as mãos até obter uma massa uniforme. Pegue uma fôrma de aro removível média e forre tanto o fundo quanto as laterais com a massa. Leve à geladeira para que fique firme.

Recheio

2 - Bata as gemas com o açúcar até conseguir um creme esbranquiçado. Peneire o cacau sobre o creme e acrescente o cream cheese em pedaços, e as raspas de laranja. Bata tudo até obter um creme homogêneo.

3 - À parte, bata o creme de leite até o ponto de chantilly e misture com o creme de cacau.

Montagem

4 - Retire a massa da geladeira, despeje o recheio e volte a gelar por aproximadamente 3 horas, até que o creme fique firme.

5 - Polvilhe o cheesecake com cacau e sirva!

