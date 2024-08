Cheesecake de chocolate branco e goiabada

Base

1 - Triture a bolacha e misture-a com a manteiga.

2 - Forre o fundo de uma forma (fundo removível) de 18 cm, prensando bem a massa, e leve para o freezer.

Cheesecake

3 - Derreta o chocolate conforme as instruções da embalagem e reserve.

4 - Hidrate a gelatina com o leite frio e deixe por alguns minutos.

5- Dissolva a gelatina no micro-ondas em potência média de 10 em 10 segundos.

6 - Na batedeira (com raquete), misture o cream cheese com o açúcar até obter um creme homogêneo.

7 - Misture lentamente a gelatina na mistura de cream cheese.

8 - Adicione o limão e misture.

9 - Retire da batedeira e adicione o chocolate.

10 - Incorpore o creme de leite batido em ponto de chantilly mole.

11 - Despeje sobre a forma com a crosta de massa ao fundo e leve para o freezer por 6 horas.

Goiabada cremosa

12 - Coloque a goiabada e a água em uma panela média e leve ao fogo.

13 - Deixe até dissolver tudo e engrossar.

Montagem e finalização

14 - Tire a forma do freezer e cubra com a goiabada. Decore com as raspas de cobertura branca.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Cheesecake Romeu e Julieta

Cheesecake Romeu e Julieta servido no potinho, uma ótima opção de sobremesa

Cheesecake de paçoca é uma combinação perfeita!

Cheesecake de frutas vermelhas fácil e delicioso

Cheesecake com ganache de shoyu