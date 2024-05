Chilaquiles de frango com feijão mexicano, prato típico da culinária do México do Doodle do Google

Lembradas no Doodle do Google desta quinta-feira (23), as chilaquiles são um prato de café da manhã típico do México.

É perfeito para reaproveitar as sobras de tortilhas de milho — um ingrediente muito usado em pratos famosos como a enchilada e tacos, por exemplo. O prato é composto, basicamente, das tortilhas em pedaços alternando camadas com um molho, que pode ser tanto verde quanto vermelho, com carnes de frango ou peru, queijos ou até mesmo ovos.

Uma boa combinação com as chilaquiles é o feijão mexicano, também conhecido como “frijoles refritos” —, ao pé da letra, significa “feijão refogado”. Diferente do clássico chilli, não há carne moída e os grãos são amassados e misturados aos demais temperos.

Chilaquiles de frango

1 - No liquidificador, faça um molho vermelho com o tomate, o pimentão, a cebola e o alho. Bata bem até obter um purê.

2 - Em uma panela média, aqueça o azeite, junte o purê e ferva por 5 minutos.

3 - Adicione a cebola, o frango desfiado e o caldo de frango. Misture e deixe por mais 5 minutos.

4 - Acerte o sal e corrija, se necessário.

5 - Para montar, em um refratário médio, alterne camadas de tortilhas com camadas do molho com frango.

6 - Finalize polvilhando cheddar. Leve ao forno pré-aquecido a 180º C apenas para gratinar.

Feijão mexicano (frijoles refritos)

7 - Em uma panela média em fogo médio, acrescente o azeite e frite o bacon até que doure.

8 - Junte a cebola e o alho e refogue até que dourem.

9 - Acrescente o feijão e tempere com sal, pimenta e o cominho. Continue refogando por cerca de 3 minutos.

10 - Desligue o fogo e, com um garfo, amasse o feijão até formar uma pasta rústica. Se quiser, passe por um processador ou mixer.

11 - Volte a panela ao fogo baixo e vá, aos poucos, juntando a água fervente até ter uma pasta cremosa, mexendo sempre.

12 - Prove e corrija o sal, se necessário.

13 - Assim que estiver homogêneo, desligue o fogo e coloque o feijão no recipiente onde será servido.

14 - Quando for servir, salpique folhas de coentro e finalize com um fio de azeite.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Taco de frango fit é prático e delicioso demais!

Tacos com quinoa, lentilha e carne vegetal

Aprenda a fazer os picantes tacos mexicanos

Feijão Chilli: aprenda a fazer típica receita mexicana