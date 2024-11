Churros de doce de leite com bacon é uma receita diferente que vai te conquistar

1 - Em uma frigideira, frite o bacon até dourar, retire e deixe em papel-toalha para tirar o excesso de gordura. Reserve 1/4 de xícara da gordura do bacon.

2 - Em uma panela, coloque a água, a gordura do bacon, o açúcar, o sal, e leve ao fogo médio para ferver.

3 - Junte a farinha de uma vez só, misture bem até engrossar e soltar do fundo. Retire do fogo, coloque na tigela da batedeira e espere amornar.

4 - Ligue a batedeira e adicione os ovos, um a um, a baunilha, o fermento e bata até obter uma mistura bem homogênea.

5 - Coloque em uma manga de confeiteiro, com o bico pitanga, e esprema sobre a gordura quente, cortando a massa com uma tesoura. Frite até dourar e repita até terminar a massa.

6 - Colocando sobre o papel toalha para tirar o excesso de óleo.

7 - Passe os churros fritos no açúcar e canela. Sirva com doce de leite polvilhado com bacon.

