Cookies de café com doce de leite

1 - Pré-aqueça o forno a 180-200ºC. Unte uma forma quadrada de 23,5 cm e forre com papel de manteiga.

2 - Coloque as barras de chocolate em um saco plástico e bata com uma martelo até ficar em pedaços. Reserve.

3 - Em uma tigela, misture a farinha, bicarbonato e sal. Reserve.

4 - Misture o café com a manteiga derretida

5 - Na batedeira, leve a manteiga com café, açúcar branco e mascavo. Bata até ficar um creme claro. Adicione os ovos e a baunilha e bata até homogeneizar.

6 - Junte os ingredientes secos e bata com velocidade bem baixa até obter uma mistura homogênea. Adicione os pedaços de chocolate.

7 - Divida a massa em duas partes. Distribua metade na forma, deixando a superfície lisa e uniforme. Espalhe o doce em cima da massa deixando uma borda de 1 cm em volta da forma. Finalize com o restante da massa.

8 - Asse por 30 minutos ou até o topo do cookie ficar dourado e as laterais começarem a separar da forma. Tire do forno e deixe esfriar. Leve à geladeira por 40 minutos antes de cortar.

