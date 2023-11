Costelinha com laranja e barbecue com jeitinho de restaurante famoso

1 - Tempere a carne com o suco de laranja o alho, o sal e o azeite de Oliva. Deixe marinando por 40 minutos.

2 - Disponha em uma assadeira média untada com azeite com o osso voltado para baixo. Leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido, coberto com papel-alumínio por aproximadamente 60 minutos.

3 - Retire o laminado, espalhe metade do barbecue por cima da carne e volte ao forno por mais 15 minutos.

4 - Torne a besuntar a costelinha com o restante do molho e deixe mais 10 minutos. Sirva com batatas rústicas e brócolis.

Batata rústica

5 - Corte 4 batatas em gomos com casca e tempere com 1 colher (chá) de sal, 1 colher (sopa) de alecrim fresco e ¼ xícara (chá) de azeite.

6 - Distribua em uma assadeira e leve ao forno médio (200℃), por 30 minutos, mexendo no meio do tempo, ou até ficar macia.

Calorias: 400 a porção

