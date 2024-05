Torta Rafaello leva coco ralado e amêndoas

1 – Leve os biscoitos e as amêndoas ao processador. Bata até obter uma farofa.

2 – Coloque em uma tigela média e misture bem a manteiga derretida até ficar uma farofa úmida.

3 – Em uma forma de fundo removível de 21 cm de diâmetro, disponha a farofa no fundo.

4 – Asse por 10 minutos em forno pré-aquecido a 180ºC. Retire do forno e deixe esfriar antes de colocar o recheio.

5 – No processador, misture o cream cheese, o leite de coco e o sal.

6 – Hidrate a gelatina na água e leve ao micro-ondas por 15 segundos. Reserve.

7 – Derreta o chocolate no micro-ondas e incorpore a gelatina. Misture bem e leve ao processador com a mistura do cream cheese. Bata bem.

8 – Em seguida, adicione o coco em flocos e bata até misturar completamente.

9 – Espalhe o recheio na forma e leve à geladeira por pelo menos quatro horas.

10 – Decore com os flocos de coco e os bombons.

